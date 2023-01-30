Тейлор Грин: Россия показала, что торговать и процветать можно без доллара и дружбы с США

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Тейлор Грин: Россия показала, что торговать и процветать можно без доллара и дружбы с США

Российская Федерация, попавшая под пресс санкций коллективного Запада, показала всему миру, что для торговли и процветания не требуется ни снисходительная благожелательность Штатов, ни американский доллар, рискующий потерять свой прежний статус мировой валюты. В таком ключе высказалась член Конгресса США от республиканцев Марджори Тэйлор Грин.

«Из-за нашей собственной самоуверенности и „борьбы за спасение демократии“ на Украине, которая не входит в НАТО, Россия под бременем тяжелых санкций доказывает всему миру, что им не нужны американские доллары или дружба, чтобы торговать и процветать», — написала конгрессвумен в социальной сети.

О возможной утрате долларом своих позиций в мировой экономике республиканка Марджори Тейлор Грин заявила 29 января. Политик связала такой риск с действиями Вашингтона на Украине.

Конгрессвумен отметила также, что США должна сейчас же остановить свое участие в вооруженном конфликте на Украине, напомнив, что всегда выступала против огромных средств, отправляемых режиму в Киеве под видом помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что СМИ назвали подлинную цель США и НАТО на Украине.