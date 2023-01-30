Страсти накануне коронации: Карл III ждет визита принца Гарри, но Уильям против

Фото: www.globallookpress.com / Albert Nieboer

Торжество запланировано на 6 мая. Воссоединится ли королевская семья Британии на церемонии в честь наследника Елизаветы II?

Король Великобритании Карл III надеется, что блудный сын принц Гарри появится на его коронации. Несмотря на побег отпрыска в США с женой-актрисой Меган Маркл, на целую серию и разоблачений, заявлений, компрометирующих королевскую семью, монарх хочет видеть наследника на церемонии 6 мая в Вестминстерском аббатстве. И предпринимает для этого активные действия вопреки воле старшего сына Уильяма, который и слышать не хочет о скандальном брате. Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

По данным британского издания, Карл III обратился за помощью к архиепископу Джастину Уэлби, попросил его стать посредником в переговорах относительно присутствия Гарри и Меган на торжестве. Король полагает, что участие всех родственников положительно скажется на подпорченной репутации семьи. Но Уильям настроен решительно.

Старший брат стал одним из «фигурантов» новой книги Гарри «Запасной», в которой тот раскрыл самые порочные детали своей биографии и жизни монаршей родни. Теперь, уверен Уильям, от младшенького можно ждать чего угодно. Нет никакой уверенности, что он не сорвет коронацию или не подбросит масла в огонь старых сплетен и кривотолков. Ведь Гарри с женой уже и в расизме Букингемский дворец обвиняли, и в доведении до суицидальных мыслей, и в других ужасных вещах.

По информации источников, лагер принца Гарри не советует ему ехать на коронацию. Его убеждают: семья заставит приехать, вести себя прилично, а потом лишит всех титулов. И хотя наследник короля и сам подумывает отречься от званий, он все же не хочет делать это по принуждению. А еще очень обижается, что его считают «проблемным» принцем и сравнивают с принцем Эндрю (Лишен титулов после скандала, связанного с торговлей несовершеннолетними девушками. — Прим. ред.).

Обе стороны затягивают переговоры, выдвигая все новые условия «сделки». Но Карл III убежден, что его младший сын должен приехать. Он считает, его отсутствие отвлечет публику от коронации куда больше, чем присутствие.

Ранее 5-tv.ru подсчитал, сколько принц Гарри заработал на продаже тайн своей семьи.