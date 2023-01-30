Может ли нейросеть заменить актера озвучки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hendrik Schmidt; 5-tv.ru

Пока искусственный интеллект в этой битве не победил, но в скором времени нейросети могут «подвинуть» не только художников.

Искусственный интеллект может оставить без работы сотни редких специалистов. Вместо профессиональных актеров за озвучку книг все чаще берутся нейросети. Умная программа анализирует выступления живых дикторов, после чего синтезирует речь с паузами и ударениями не хуже маститых чтецов. Слушатель в итоге не чувствует разницы, а если так — зачем платить больше? Дмитрий Будков попытался разобраться, смогут ли алгоритмы заменить людей, и каких литературных жанров это коснется в первую очередь.

О жизни после смерти и подлинной любви. Новый роман писатель Ирина Оганова, как и другие свои книги, читает на студии «Ленфильм». C эмоциями, а главное с душой, говорит автор, чтобы слушатель не только понял, но и прочувствовал произведение.

«Актер или писатель вкладывает душу, а искусственного интеллекта, как ты не крути, души нет. Все равно это какой-то математический расчет. Как он будет выжимать слезу или что-то еще? Ну как убрать душу», — уверена писательница Ирина Оганова.

«Это как главная роль, которая будет в театре или кино. Поэтому здесь все те же эти эмоции. Где-то она не добавляет эмоции и оставляет читателю что-то додумать», — добавила звукорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Наталия Аванесова.

А так звучит народная сказка, но уже в исполнении нейросети.

Читает не хуже актера, утверждают разработчики. Искусственный интеллект сам расставляет ударения, паузы и акценты. Да и учится он у живых актеров. Послушал 20 часов текста в исполнении диктора, а дальше по алгоритму может сам озвучить хоть сотни тысяч книг.

«Читает написанный текст и уже дальше его нейросеткой озвучивает. Практически как, если бы это читал обычный человек, только быстрее, качественнее и без перерывов на отпуск», — отметил технический директор MTS AI Дмитрий Буланцев.

А еще в десять раз дешевле и быстрее. диктору за одну запись платят в среднем 50 тысяч рублей, а если это именитый актер, гонорар увеличивается в разы

На студийное озвучивание книги живым голосом, говорят эксперты, уходит, до нескольких дней. И это при том, что понадобится техническая обработка, монтаж записи. В свою очередь, нейросеть, как утверждают разработчики, способна озвучить книгу всего-то за час. Да так, что слушатель не отличит, кто начитал текст: человек или робот.

90% отечественной литературы сейчас не имеет аудио-версий, говорят разработчики книжного онлайн-сервиса. Особенно та, что написана давным-давно, да и популярной не стала. Именно Эту массу книг будут первым делом оцифровывать с помощью искусственного интеллекта. Популярные художественные тексты по ролям пока озвучивают артисты, менее известные — возьмет на себя нейросеть.

«В течение этого года мы реализуем функционал с помощью которого пользователи смогут нажать кнопку и озвучить ту книгу, у которой не существует аудио-формата. А пользователю очень хочется. Поэтому, скорее надо посмотреть на применение технологий в художественной литературе как к абсолютно позитивному изменению», — уверена представитель книжного сервиса «Строки» Евгения Рыкалова.

Дикторы и артисты переживают. Конечно, технологии развивать нужно, говорят они. Вот только так, чтобы это не мешало настоящему искусству.

«Представьте себе искусственный интеллект в таком роботе, который вышел на сцену играть „Гамлета“. И если так произойдет, что робот сыграет Гамлет лучше, чем Смоктуновский, например, то тогда пиши пропало», — уверен актер театра и кино Петр Ерышев.

Актер Андрей Ургант озвучивает классическую русскую литературу. И с трудом верит, что даже самый продвинутый искусственный интеллект может полноценно заменить профессионального чтеца.

«Я покупаю пластинку Даниила Хармса в исполнении Юрского. Я покупаю, потому что это Юрский. Я знаю массу стихотворений Хармса наизусть. Но я хочу послушать любимого артиста. Я хочу слушать его обертона», — приводит пример актер театра и кино Андрей Ургант.

Пока искусственный интеллект в этой битве не победил, но и актерская игра, говорят разработчики, нужна не в каждой озвучке. Сейчас свои алгоритмы робот отрабатывает на чтении научных книг. Но когда натренируется, возьмется и за художественную литературу: и даже освоит чтение по ролям и разными голосами.