Ближе к народу: в России разработали методичку для чиновников

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Сотрудников госструктур хотят научить эмпатии.

Российских чиновников хотят обучить сочувствию и простоте в общении. Как выяснили «Известия», для этого ученые разработали специальную методичку, где прописали, как разговаривать на понятном языке, а не чиновничьем — без канцеляризмов и штампов.

По мнению авторов инициативы, сейчас при обращении в госструктуры, в большинстве случаев вместо ясных ответов люди получают сложные выдержки из правовых документов. А некоторые формулировки неподготовленным просителям и вовсе могут показаться агрессивными.

Кроме того, чиновникам напомнили: нужно всегда представлять, кому они отвечают. Учитывать возраст, образование, доход, и в целом оценивать жизненную ситуацию.