Британские каникулы: солдаты ВСУ учатся управлять танками Challenger 2

Фото, видео: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence; 5-tv.ru

По некоторым данным, украинским боевикам разрешили взять с собой полевых жен.

Тем временем солдаты ВСУ прилетели в Великобританию учиться управлять танками Challenger 2. Лондон пообещал Украине 14 таких бронемашин.

И теперь британское командование ломает голову не только над тем, как обучить неопытных танкистов, но и как не допустить попадания передовой техники в руки российских военных. О такой опасности предупреждает газета Sun.

Кстати, одним из способов мотивировать украинских гостей лучше учиться стало разрешение взять с собой полевых жен. А за вояж на Туманный Альбион, по некоторым данным, солдатам ВСУ приходиться давать взятки.

Как выяснили журналисты, билет с передовой в Лондон обходится в 10 тысяч долларов.