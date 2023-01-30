В Петербурге загорелась крыша на «Адмиралтейских верфях»
Иван Обухов 79
Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru
Пожар удалось оперативно потушить, никто не пострадал.
Ремонт кровли чуть не обернулся крупным пожаром на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге.
В одном из цехов протекала крыша, туда отправили бригаду со сварочным аппаратом. В итоге из-за искры загорелся утеплитель.
В помещении находились газовые баллоны, поэтому всех работников экстренно эвакуировали.
Но прибывшие на место пожарные сумели оперативно справиться с огнем. Никто не пострадал.