Вместе до конца: жена угасающего Брюса Уиллиса показала трогательное видео

Фото, видео: www.globallookpress.com / AUG/face to face; Instagram* / emmahemingwillis; 5-tv.ru

«Крепкий орешек» неизлечимо болен, о диагнозе «афазия» и завершении его актерской карьеры стало известно в 2022 году.

Голливудский актер Брюс Уиллис окружен любовью и заботой семьи в сложные времена. Эту нежность и преданность его супруга Эмма Хеминг-Уиллис выразила в коротком трогательном видео, которое опубликовала в личном блоге. В кадре только две руки, выдающие значительную разницу в возрасте и один очевидный факт — ни годы, ни болезни не разрушат эту связь.

В минувшем году стало известно о неизлечимом недуге 67-летнего Уиллиса. Ему диагностировали афазию — расстройство подавляет способность мозга распознавать речь окружающих и пользоваться своей собственной. Узнав о положении дел, артист продал большую часть своей недвижимости, объявил о завершении карьеры и сосредоточился на семье. 44-летняя жена поддерживает знаменитость в его испытании.

Уиллис мгновенно исчез из новостной повестки. Он избегает публики и светских мероприятий, лишь изредка появляется в постах друзей и родных в социальных сетях. Актер проходит соответствующую диагнозу терапию, но на значительные улучшения рассчитывать не приходится. Афазия признана неизлечимой, на последних стадиях она прогрессирует очень быстро.

Один со своей бедой Брюс Уиллис не остался. Вот уже 15 лет рядом верная супруга, которая родила ему двух дочерей. Пара часто бывает в доме бывшей жены актера Деми Мур — у них три взрослые дочери. Старшая наследница Уиллиса и Мур, ее зовут Румер, вскоре сама станет мамой и подарит родителям первого внука.

Совместные фото всей этой сложной большой семьи — отдельная радость для фанатов. Немногие могут сохранить столь близкие отношения после развода. Уиллис присутствовал на свадьбе Мур и ее избранника Эштона Катчера. Позже молодожены (Были в браке с 2005 по 2013 годы. — Прим. ред.) поздравили и самого «Крепкого орешка» в день его бракосочетания.

Ранее, писал 5-tv.ru, Деми Мур впервые показала нового возлюбленного.

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