Без лишних слов. Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Работа российской штурмовой авиации наводит ужас на противника. За штурвалом — профессиональные бойцы и настоящие мужчины.

Работа российской штурмовой авиации в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса наводит ужас на противника и недружественные государства. Отечественные летчики выполняют множество задач — проводят разведку, уничтожают самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другие летательные аппараты. Подготовка к вылету, выдох — и в бой! Прицеливание — попадание точно в цель!

Воздушные сражения — дело исключительных профессионалов и настоящих мужчин. На принятие решения порой ситуация оставляет считанные секунды. Но выполнение боевого задания всегда на первом месте. Важно не только показать результат, но и не подвести сослуживцев. Тех, кто с оружием в руках защищает страну на земле. О себе думать некогда, о товарищах — необходимо. Буквально на каждом шагу.

На вооружении российской армии представлены лучшие образцы истребительной авиации, самолеты, не имеющие аналогов в мире. С первыми лучами герои приступают к исполнению воинского долга. Необходимый отдых — роскошь на поле сражения, на него летчикам дают всего 30-40 минут, за это время наземные службы производят дозаправку и загружают боекомплекты — и снова в небо. Пилоты видят, кто в эту минуту работает «в поле», кому они оказывают огневую поддержку. И не подводят.