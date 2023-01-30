Президент Украины Зеленский заявил о жесткой ситуации для ВСУ под Артемовском и Угледаром

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

По словам украинского лидера, российская армия не прекращает свои атаки.

Глава киевского режима Владимир Зеленский признался в тяжелом положении боевиков под Артемовском и Угледаром.

«Ситуация очень жесткая. Бахмутское (Артемовское. — Прим. ред.), Угледарское и другие направления в Донецкой области — это постоянные русские штурмы, попытки прорвать нашу оборону», — сказал украинский лидер в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Артемовск находится на подконтрольной властям Украины части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Город представляет собой значимый транспортный узел, через который идет снабжение украинских боевиков в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru писал, что участники СВО нашли в Артемовске останки изуродованных тел иностранных наемников.