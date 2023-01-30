Валерия Ланская сообщила о неизлечимой болезни: «Теперь живу со шприцами»

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Артистка с 2015 года скрывала свой недуг. Оказалось, ее здоровье подкосила беременность.

Актриса Валерия Ланская раскрыла тайну о своем здоровье — она неизлечимо больна. Оказалось, свой секрет звезда хранила с 2015 года. Нарушения в работе организма медики выявили во время беременности и окончательно подтвердили после рождения сына артистки Артемия. В период вынашивания малыша врачи обнаружили у Ланской гестационный диабет — нередкое явление, в большинстве случаев временное.

С четвертого месяца беременности актрисе приходилось делать себе уколы инсулина. После родов она перестала контролировать уровень сахара, решила, что все теперь в порядке. Но вскоре появились тревожные симптомы — тремор рук, неутолимая жажда, внезапно охватывающее чувство голода. В эфире НТВ артистка рассказала, что часто испытывала сонливость, слабость, стала тревожной.

В таком состоянии Ланская жила два года, симптомы неумолимо усиливались. Когда поняла, что терпеть больше невозможно, обратилась к врачу. И узнала, что ее уровень глюкозы в крови превышен более чем в два раза. Диагноза «диабет» она не ожидала — ни у кого в семье не было этой болезни.

«У меня первый тип диабета — инсулинозависимый. Его еще называют диабетом детей и подростков. В моем возрасте он не встречается. Я теперь все время живу с мерилками, шприцами, иглами», — поделилась актриса.

Шок от услышанного Ланская поборола нескоро и с трудом. Поначалу она даже пыталась лечиться у индийских лекарей, пробуя все способы победить недуг. Но никакие «Народные рецепты» не помогли. Пришлось смириться со своей новой реальностью. Артистка боялась рассказать о своей проблеме — вдруг ей перестанут предлагать роли? Ведь порой актерская работа подразумевает серьезные физические нагрузки. Но теперь страхи в прошлом, Ланская привыкла к образу жизни диабетика и даже планирует родить второго ребенка.

Ранее, писал 5-tv.ru, Валерия Ланская рассказала, как убедила сына принять ее развод и нового избранника.