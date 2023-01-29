В США обвинили Израиль в атаке на военный завод в иранском Исфахане

WSJ: за атакой беспилотников на военный объект в иранском Исфахане стоял Израиль

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Army Office

Удар был нанесен якобы в целях сдерживания ядерных и милитаристских амбиций Тегерана.

Атаку на военный завод в иранском Исфахане произвел Израиль. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

«Израиль нанес тайный удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране, поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана», — говорится в статье.

Уточняется, что удар был нанесен рядом с объектом, принадлежащим Иранскому центру космических исследований, который находится под американскими санкциями за участие в программе баллистических ракет Ирана.

До этого стало известно, что иранские власти начали расследование атаки беспилотников на завод боеприпасов в Исфахане. По данным телеканала Al Arabiya, целью удара был склад с баллистическими ракетами, а причастны к нему США и «еще одна страна», название которой не указывается. При этом подчеркивалось, что Израиль не имеет отношения к атаке.

Также сообщалось, что в результате атаки никто не пострадал, здание понесло незначительный урон. В Минобороны Ирана сообщили, что один из дронов был сбит комплексом ПВО, а два других перехвачены военными и взорваны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская ПВО сбила семь украинских беспилотников над морем в Севастополе.