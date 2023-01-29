«Ест как не в себя»: за какие кулинарные пристрастия Валерия прогнала охранника
Певица Валерия заявила, что уволила охранника за поедание икры за ее счет
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Певица поделилась забавным случаем из гастрольной жизни.
Певица Валерия уволила охранника, который заказывал себе на завтрак черную и красную икру во время гастролей. Об этом звезда рассказала в эфире федерального телеканала.
«Один раз поехал с нами охранник на гастроли. Мы ему сказали: „Можешь заказывать все, что захочешь“. Это означает нормально поесть, пообедать. При этом организаторы знают, что я очень скромна в своих запросах. И вдруг после одного из южных маршрутов они говорят: „А что случилось-то: красная, черная икра, блины с икрой?! Она ест как не в себя“», — поделилась Валерия.
Оказалось, что дорогостоящий деликатес каждое утро требовал подать себе охранник звезды.
«Приходил каждое утро на завтрак и говорил: „Икорочки, мне, пожалуйста“», — со смехом рассказала певица.
Ее супруг и продюсер Иосиф Пригожин добавил, что организаторы гастрольного тура были очень удивлены резко выросшим счетам за проживание звезды. Они работают с Валерией уже десять лет, и за все это время в ее райдере не было красной и черной икры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Иосиф Пригожин запрещает жене Валерии пластику и косметологические процедуры.