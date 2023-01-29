В Запорожской области пять человек погибли при ударе ВСУ по мосту

Фото, видео: 5-tv.ru

Несколько человек получили тяжелые ранения.

Военкор «Известий» Роман Польшаков показал кадры последствий удара украинских националистов из американских РСЗО HIMARS по мосту в Запорожской области. Атака боевиков повредила железнодорожный мост через реку Молочная.

В результате обстрела погибли пять человек. Еще четверо получили тяжелые травмы, их госпитализировали. Как передает с места военкор, пять ракет ударили по мосту ровно в 12:00 по местному времени, в этот момент там находились гражданские.

«По разрушенному пролету можно понять, какой разрушительной силы был удар», — отмечает Польшаков.

Ранее также сообщалось об ударе украинских националистов из американской РСЗО HIMARS по мосту в населенном пункте Светлодолинское Мелитопольского района.

Накануне боевики ВСУ нанесли удары еще по двум гражданским объектам. Они атаковали районную больницу в Новоайдаре в ЛНР, в результате чего погибли 14 человек, еще 24 пострадали. Также удар был нанесен по больнице в Новой Каховке. В МИД России назвали обстрел больниц военным преступлением киевского режима и заявили, что организаторы и исполнители будут установлены и понесут наказание.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что к гибели мирных граждан причастны США, которые не только поставляю киевскому режиму HIMARS, но и согласуют цели для нанесения ударов.

Ранее член Совета по правам человека Кирилл Вышинский в беседе с 5-tv.ru отметил, что обстрелы больниц и других гражданских объектов - обычная практика Киева.