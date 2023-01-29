Умер создатель кота Леопольда и крошки Енота мультипликатор Вячеслав Назарук

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Мультипликатор подарил многим любимых персонажей, которые стали настоящими друзьями детства для россиян.

Художник-постановщик Вячеслав Назарук умер на 82-м году жизни. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Назарчук известен тем, что создал образы для любимых миллионами россиян персонажей советских мультфильмов. Он нарисовал кота Леопольда, Крошку Енота, а также Мамонтенка, который искал свою маму.

Художник работал над мультфильмами «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертенок с пушистым хвостом» и многими другими.

Прощание с Назаруком, как уточнил Капков в социальных сетях, состоится 1 февраля, оно пройдет в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Новосибирске умер народный художник России и ветеран ВОВ Вениамин Чебанов.