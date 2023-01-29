Беременная Ольга Орлова сделала громкое заявление незадолго до родов

Ольга Орлова всегда верила в то, что у нее будет двое детей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Телеведущая всегда мечтала о двух детях. Суждено ли ее мечте сбыться?

Экс-певица и звезда «Дома-2» Ольга Орлова совсем скоро станет мамой. О своей беременности знаменитость сообщила несколько месяцев назад, а на днях поразила поклонников еще одним заявлением.

Орлова призналась, что всегда мечтала и знала, что у нее будет двое детей. Об этом она заявила в Instagram*, когда комментаторы спросили, ожидала ли Орлова стать мамой во второй раз.

«Я всегда верила, что у меня будет двое детей», — написала телеведущая.

Как известно, Орлова ждет девочку, и это как раз будет ее второй ребенок. У знаменитости есть 22-летний сын Артем от бизнесмена Александра Карманова.

Недоброжелатели подозревали, что 45-летняя Ольга воспользовалась услугами суррогатного материнства и для фотографий надевает накладной живот. Подобные слухи телеведущая опровергла, а все гневные комментарии в свой адрес теперь предпочитает игнорировать.

Ранее 5-tv.ru писал, почему беременная Орлова пожаловалась на сглаз.

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