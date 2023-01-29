Министр обороны Украины Резников признал тяжелую военную обстановку в стране

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

О ситуации на фронте главе оборонного ведомства доложили украинские генералы.

На востоке Украины сложилась тяжелая. Об этом заявил глава Минобороны страны Алексей Резников. Он выразил также уверенность, что Украина сможет эту ситуацию контролировать.

По его словам, Киеву нужно время, чтобы получить обещанные Западом танки и обучить военных пользоваться ими.

«Переговоры внутри блока стран, поддерживающих Украину, в последние недели сосредоточились на вопросе о том, снабжать ли осажденную страну современными боевыми танками. Польша, Великобритания и США пообещали машины, и Германия на этой неделе согласилась сделать то же самое под сильным давлением», — цитирует канадская телерадиокомпания CBC слова министра.

Великобритания планирует отправить на Украину 14 танков Challenger 2 до конца марта. В ближайшие дни украинских боевиков начнут обучать обращению с ними.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил о планах передать украинским боевикам 31 танк Abrams.

Все пришедшие грузы с Запада, как публично заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, станут законными целями армии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отмечал — накачивание Украины оружием лишь затягивает конфликт и пресекает возможность мирных переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал, в какой срок ВСУ обучатся управлять западными танками.