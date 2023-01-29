Это и есть свобода слова? Почему западная пресса молчит после удара по больнице Новоайдара

Конфликтолог Денисов: для западных СМИ важны только потери Украины в рамках СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

Циничное убийство киевским режимом 14 человек в Новоайдаре Луганской народной республики осталось «незамеченным» в США и ЕС.

Отсутствие реакции западных СМИ на удар украинских войск по больнице в Новоайдаре объясняется особенностями информационной политики и «свободы слова» на Западе. О них в комментарии 5-tv.ru рассказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Это (молчание западной прессы — Прим. ред.) лишний раз подтверждает, что для СМИ „коллективного Запада“ имеют значение только те события в рамках спецоперации, которые наносят ущерб Украине. Мы это понимали достаточно давно, просто это лишний раз подтвердилось», — отметил эксперт.

Также в ситуации по освещению событий в Новоайдаре на Западе виден очередной пример применения условной свободы слова и цензуры в западных СМИ, добавил Денисов.

«Думаю, для всех очевидно, что адекватным было бы взвешенно оценивать подобные события. Но здесь мы видим совершенное отсутствие реакции на ситуацию», — обратил внимание эксперт.

Украинские боевики 28 января обстреляли из американских установок HIMARS больницы с мирными жителями в Новой Каховке Херсонской области и Новоайдаре Луганской народной республики. В последней в результате удара погибли 14 человек, еще 24 получили ранения.

В МИД РФ заявили, что обстрел больниц украинскими войсками является тяжким военным преступлением. Там также отметили отсутствие реакции на действия киевского режима со стороны США, НАТО и международных структур, которые должны дать беспристрастную оценку событиям.

В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный комитет Красного Креста с требованием призвать украинские власти к соблюдению Женевской конвенции, запрещающей нападать на гражданские больницы.

Ранее 5-tv.ru показал эксклюзивные кадры последствий удара по больнице Новоайдара из РСЗО HIMARS.