Украина обстреляли автомобильный мост в Запорожской области из РСЗО HIMARS

Рогов: ВСУ обстреляли автомобильный мост через реку Молочную в Запорожской области, есть погибшие

Фото: www.globallookpress.com / Axel Heimken

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автомобильный мост через реку Молочную в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его информации, украинские националисты атаковали мост с помощью американских снарядов.

«Сегодня около 12:30 террористы нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочную в поселке Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что ВСУ атаковали мост во время ремонтных работ. В результате обстрела есть пострадавшие среди мирных жителей, в том числе погибшие.

Вчера украинские военные обстреляли районную больницу в Новоайдаре Луганской Народной Республики из той же американской РСЗО HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru писал, в МИД РФ назвали военным преступлением обстрел больниц боевиками ВСУ.