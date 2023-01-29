Украина обстреляли автомобильный мост в Запорожской области из РСЗО HIMARS
Рогов: ВСУ обстреляли автомобильный мост через реку Молочную в Запорожской области, есть погибшие
Фото: www.globallookpress.com / Axel Heimken
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автомобильный мост через реку Молочную в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его информации, украинские националисты атаковали мост с помощью американских снарядов.
«Сегодня около 12:30 террористы нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочную в поселке Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что ВСУ атаковали мост во время ремонтных работ. В результате обстрела есть пострадавшие среди мирных жителей, в том числе погибшие.
Вчера украинские военные обстреляли районную больницу в Новоайдаре Луганской Народной Республики из той же американской РСЗО HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения.
Ранее 5-tv.ru писал, в МИД РФ назвали военным преступлением обстрел больниц боевиками ВСУ.