Армия России в ходе наступления ударила по ВСУ на донецком направлении

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Потери противника в живой силе исчисляются сотнями боевиков.

Российские войска успешно развивают наступление в Донбассе в рамках военной спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделения „Южной“ группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Курахово и Антоновка Донецкой народной республики (ДНР). В районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ», — заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, в результате российского наступления на донецком направлении противник потерял до 90 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч».

Наступление российской армии продолжается и на южно-донецком и запорожском направлениях. Там подразделения группировки войск «Восток» нанесли мощный удар противнику в районах Угледара, Пречистовки, Шевченко и Дорожнянки.

«В районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар в ДНР уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы „Акация“», — отчитался Конашенков.

До этого в Минобороны сообщили, что российские войска разгромили Вооруженные силы Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Там под удар ВС РФ попали сразу четыре бригады ВСУ, общие потери Украины за сутки на этом направлении превысили сотню человек. Кроме живой силы противника были уничтожены: боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие «Нона С» и боевая машина РСЗО «Град».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ВС РФ сорвали переброску натовского оружия и боеприпасов для ВСУ.