На краснолиманском направлении ВС РФ нанесли значительное поражение ВСУ
Минобороны: ВС РФ уничтожило порядка 110 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военные нанесли серьезный удар по украинским националистам.
Россия разгромила Вооруженные силы Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Под удар российских войск попали сразу четыре бригады ВСУ, общие потери Украины за сутки на этом направлении превысили сотню человек. Боестолкновения произошли в районах Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Ямполовки, Торского и Серебрянки в ДНР.
Кроме живой силы противника были уничтожены: боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие «Нона С» и боевая машина РСЗО «Град».
Общие потери неприятеля за сутки составили около 350 боевиков. Также российские военные нанесли серьезный урон технике ВСУ, в том числе было уничтожено значительное число американского вооружения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российская армия сорвала высадку диверсантов ВСУ под Херсоном.