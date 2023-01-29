Шольц находится в уверенности, что не допустит конфликта между Россией и НАТО

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Esteban Osorio

Немецкий политик отметил, что ни одна страна Североатлантического альянса прямого участия в конфликте на Украине не принимает.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает недопустимым эскалацию конфликта между РФ и НАТО. По словам немецкого политика, украинский кризис не должен перерасти в войну между альянсом и Россией. Об этом Шольц рассказал в интервью газете Tagesspiegel.

«Канцлер Германии, принявший присягу и серьезно относящийся к этому, должен сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО», — прокомментировал он.

По словам немецкого канцлера, правительство Германии работает над тем, чтобы ни одна страна альянса не принимала прямого участия в войне на Украине.

«Прямого участия какой-либо страны НАТО в этой войне нет. Этого не будет», — заверил политик.

Кроме того, Шольц заступился за коллегу, главу МИД ФРГ Анналену Бербок, которая накануне заявила, что страны ЕС ведут войну против РФ.

«Между НАТО и Россией нет войны. Мы не допустим такой эскалации. Мы в федеральном правительстве полностью согласны с этим, и министр иностранных дел тоже так считает», — подчеркнул он в беседе с изданием.

Примечательно, что немецкий канцлер раскритиковал постоянно растущие аппетиты Киева в вооружении. По словам политика, ему пришлось отвергнуть очередную идею с поставками истребителей.

«Как только принимается одно решение, то в Германии начинаются все новые дебаты. Когда так происходит, то это не кажется серьезным, это подрывает доверие граждан к решениям правительства», — заключил Шольц.

Ранее правительство ФРГ приняло решение передать киевскому режиму танки Leopard 2. Из запасов бундесвера намерены пожертвовать два танковых батальона, также ФРГ разрешила другим странам предавать Незалежной танки немецкого производства.

В МИД РФ уже давно прокомментировали, к чему приведут поставки Киеву вооружения. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что каждая новая натовская «посылка» только выводит противостояние РФ и Запада на новый уровень. Министр иностранных дел Сергей Лавров обращал внимание на то, что Украина открыто накачивается оружием и данными со спутников, и НАТО следовало бы давно признать, что она прямо участвует в украинских военных процессах с правовой точки зрения.

Своими действиями вокруг спецоперации западные страны нарушили минимум три статьи Гаагской конвенции 1907 года. Согласно одной из них, нейтральные государства не имеют права передавать сторонам вооружение и технику. Именно поэтому, подчеркнул Лавров, Запад не является наблюдателем, а участвует в конфликте на Украине, «в том числе. не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».

Ранее РФ направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров объяснил, что любые грузы, содержащие военную помощь Украине, превратятся в законную цель для России. В МИД РФ подчеркнули, что НАТО «играет с огнем».

Осенью 2022 года глава РФ Владимир Путин обратился к гражданам и заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике. По словам российского президента, представители стран-участниц пустили в ход ядерный шантаж и угрозы применения оружия массового поражения против России. В ответ Путин напомнил политикам о превосходящей силе российского вооружения и возможных последствиях их нападения.

Владимиром Путиным был утвержден указ об основах государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В нем четко определены условия применения ядерного оружия в случае поступления подтвержденной информации об атаках баллистическими ракетами территорий России или содружественных стран, возникновения угрозы существования страны и других.

Как писал ранее 5-tv.ru, несмотря на явную антироссийскую позицию Олаф Шольц хочет продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным.