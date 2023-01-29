Самойлова об отношениях с Джиганом: «Развестись было бы просто восхитительно»

Оксана Самойлова заявила, что развод с Джиганом мог бы положительно повлиять на их бизнес

Фото: www.globallookpress.com / Samoylova Oxana

Блогер ответила на вопрос хейтеров из социальной сети об искренности отношений с Джиганом.

Блогер Оксана Самойлова часто публикует фотографии семейных будней и размышления о проблемах, связанных с красотой, работой, детьми и, конечно же, личной жизнью. На этот раз Самойлова заговорила о расставании с Джиганом.

В Instagram* Самойлова собрала многомиллионную аудиторию, в своем профиле она показывает жизнь своей семьи и роскошь: дорогие наряды, рестораны, косметику, одежду и путешествия. Кстати говоря, летает на отдых семья Джигана очень часто в сравнении со среднестатистическими семьями. Раз пять в год.

Раскручивая свой блог, супруга Джигана также стала получать и хороший заработок, который ничем не уступает доходам мужа. Благодаря личному бренду Самойлова зарабатывает на рекламе, а также владеет несколькими бизнесами.

Некоторые из подписчиков не верят в искренность чувств пары. Они уверены, что их связывают только деньги.

В своем профиле звезда ответила хэйтерам, что несмотря на то, что развод был бы восхитителен для бизнеса, потому что люди любят драмы, у них с Джиганом все искренне, они не собираются делать деньги на подорванных семейных ценностях.

«Теоретически, например, развестись для нас было бы просто восхитительно для бизнеса, потому что людям наблюдать за драмой гораздо интересней, чем за счастливой спокойной семейной жизнью. Наша популярность взлетела бы в сотни тысяч раз. Это был бы просто лютейший хайп. Так что жить счастливой жизнью абсолютно не выгодно», — пояснила она.

Однако два года назад были драматичные моменты, когда Джиган выкладывал странный контент, на котором в опьяненном состоянии просил младшую дочь принести ему пива. Эти реплики сопровождались нецензурной бранью.

Когда отец-звезда пришел в себя, он понял, что опозорил семью и публично попросил прощения у Самойловой.

«Я люблю тебя, родная, и буду любить вечно! Ты спасла мою жизнь! Кто спас одну жизнь, тот спасет весь мир!» — написал многодетный отец.

Однако Оксана исчезла из соцсетей и опубликовала черную картинку, подписав ее: «Я просто не хочу просыпаться в этот мир».

Тогда же вскрылись и измены Джигана, после которых Самойлова подала заявление на развод, но в скором времени отозвала его.

Публика подсчитала, что на этом скандале Джиган и Оксана заработали около 40 миллионов рублей. Многие полагают, что все было сделано намеренно, ведь благодаря шумихе о звездной паре заговорили все.

Ранее 5-tv.ru писал, что Самойлова столкнулась с трудностями в воспитании сына.

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