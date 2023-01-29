Копай глубже: названа настоящая причина помощи США Украине

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Ничего в жизни не бывает просто так, а с течением времени эта аксиома лишь крепнет.

Запасами титана на Украине интересуются США, именно поэтому продолжают поддерживать киевский режим. Об этом сообщает издание Newsweek. Обозреватели отмечают, что ресурсы Незалежной имеют «решающее значение» в разработке передовых западных военных технологий.

«Которые сформируют основу будущего сдерживания России и Китая», — уточняют журналисты.

Кроме того, американское МВД назвало титан жизненно важной составляющей для национальной и экономической безопасности Штатов. При этом Вашингтон все так же импортирует больше 90% данной железной руды.

«Поскольку на Западе все чаще ведутся споры о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов, который вы начнете слышать чаще», — сказал источник журналистам.

Таким образом, можно сделать вывод — американская сторона проводит настоящую многоходовочку: реализует стратегию «до последнего украинца», причем руками самих же украинцев, поддерживает изображаемую в Незалежной борьбу за «независимость», избавляется с помощью Самостийной от старой техники, обновляя свою армию и сохраняя при этом в целости и сохранности технику для выгодной продажи партнерам, а потом попросту «махнет ручкой», оставив Киев ни с чем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как США «подарили» Украине танки, но оставили Зеленского «в дураках».