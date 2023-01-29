В Кремле сообщили, что в графике Путина нет согласованных переговоров с Шольцем

Песков: в графике Путина нет запланированных разговоров с Шольцем

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Немецкий политик ранее заявил о намерении продолжать диалог с российским лидером.

В планах главы РФ Владимира Путина пока не значатся телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом пресс-секратарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о желании и намерении Путина говорить с канцлером ФРГ представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер готов к дипломатии.

«Пока в графике нет согласованных разговоров. Путин был и остается открытым для контактов», - прокомментировал Песков.

Перед зарубежной поездкой немецкий канцлер дал интервью изданию Tagesspiegel и сообщил о намерении продолжать дистанционную связь между Москвой и Берлином. Политик подчеркнул необходимость диалога с Владимиром Путиным. По словам Шольца, последний раз лидеры двух стран общались по телефону в декабре.

Ранее 5-tv.ru писал, что канцлер Германии считает недопустимым превращение конфликта РФ и Украины в войну России и НАТО.