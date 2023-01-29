«Сложность для Японии»: зачем РФ ограничила доступ к Южным Курилам

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Красноухов; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Пакет японских санкций затронул товары медицинского назначения, поэтому диалог по мирному договору стал невозможен.

Россия не может согласовать консультации по рыбному промыслу Японии на территории Южных Курил из-за антироссийских санкций. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru заявил политолог Александр Асафов.

По его словам, в последнее время Япония занимает серьезное флагманское положение по введению новых видов санкций против России, и последние ограничения от японцев были слишком антигуманными.

«Последний пакет японских санкций, которые отличаются от американских и европейских, был достаточно чувствительным, потому что японцы наложили санкции на то, на что не накладывалось никогда — товары медицинского назначения, вакцины и оборудование. Какими бы ни были отношения стран, на эти направления никогда не накладывали ограничения в силу понятных обстоятельств», — объяснил политолог.

Он отметил, что в ответ на эти санкции Россия отказалась вести консультации по вопросу Южных Курил, буквально лишив Японию рыбного промысла в своих водах.

«Здесь сложность для Японии, а не для нас. Вопрос теперь будет решаться на усмотрение России и ее погранслужбы. Для японских судов, для которых это важное направление, возможность вылова будет существенно ограничена, и все суда, заходящие туда для вылова, будут считаться браконьерскими», — подчеркнул Асафов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Японии с 3 февраля запретят поставки в РФ вакцин, медоборудования и роботов.