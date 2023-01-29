Группа ДДТ сообщила о переносе концертов в ряде городов на неопределенный срок

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Выступления были запланированы на следующий месяц. Музыканты обещают информировать фанатов.

Ряд концертов группы «ДДТ» перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщается на официальном сайте тура музыкального коллектива. В частности, отложены выступления в Оренбурге, Челябинске и Магнитогорске, запланированные на февраль. Кроме того, уточняется, что перенос никак не зависит от группы.

«Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность. Все приобретенные билеты не требуют обмена и будут действительны. Зрители, не имеющие возможность ждать, в любое время могут обратиться за возвратом денежных средств», — говорится в сообщении.

Коллектив «ДДТ» также поблагодарил фанатов, которые терпеливо ждут концертов, добавив, что «понимает и ценит» это. В заключение знаменитости призвали следить за обновлениями и изменениями в расписании, пожелав всем «добра и мира».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал певец Юрий Шевчук о прекращении деятельности «ДДТ» в России.