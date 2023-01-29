Николая Дроздова экстренно госпитализировали с многочисленными переломами

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Автор программы «В мире животных» крайне неудачно упал на улице, когда шел домой. Врачи пускают к нему лишь дочь.

Российского телеведущего и автора программы «В мире животных» Николая Дроздова экстренно госпитализировали. 85-летний мэтр попал в реанимацию из-за многочисленных переломов. Об этом в эфире одного из федеральных каналов сообщил его сосед — художник-живописец Константин Мирошник.

Николай Дроздов крайне неудачно упал на улице. Это произошло около недели назад во время возвращения телеведущего домой с работы в МГУ.

«Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Упал и ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер», — рассказал Константин Мирошник.

Хоть инцидент и произошел относительно давно, о госпитализации стало известно только сейчас. Дело в том, что в первые два дня Николай Николаевич отказывался ехать в больницу. В итоге жене удалось его переубедить.

«Он еще две ночи дома был, одну ночь он вообще не спал, утром скорую вызвали и поехали. Уложили на МРТ, там восемь ребер: ударенные, поломанные, какие-то вдавились. И у него были очень сильные боли, кашель, дышать было хуже и хуже. У него аппарат вентиляции легких, чтобы легче было дышать», — добавил художник.

Сейчас Николаю Дроздову уже лучше, однако к знаменитости по-прежнему пускают только дочь. В больнице телеведущий пробудет еще как минимум неделю. Затем предстоит длительный процесс реабилитации.

А вот близкий друг семьи, певец и композитор Дмитрий Дунаев опроверг часть информации о состоянии легендарного ведущего. В диалоге с KP.RU он подтвердил факт госпитализации Дроздова с переломом ребер, но ни о какой реанимации, по его словам, речи не шло.

«Никакой вентиляции легких у него нет и не было. И в реанимации он не лежал — это была палата интенсивной терапии, а сейчас уже и вовсе врачи перевели его в обычную палату. Поверьте, он чувствует себя великолепно, идет на поправку», — сообщил Дунаев.

Он добавил, что в больнице Дроздову осталось находиться всего неделю.

В прошлый раз тревожные новости о состоянии здоровья Николая Дроздова появились в июле 2022 года. 85-летний телеведущий вдруг упал в обморок во время записи подкаста в библиотеке на Аргуновской улице. Тогда 5-tv.ru удалось связаться с мэтром отечественного телевидения и узнать все подробности об инциденте.

Несмотря на почтенный возраст, Николай Дроздов сохраняет бодрость, работает и путешествует. При этом он практически никогда не обращается за помощью к врачам. Телеведущий считает, что множество путешествий закалили его.