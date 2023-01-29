«Вели себя тихо»: соседка рассказала об убитой в Москве семье

Соседка убитой в Москве семьи рассказала, что все они были вежливыми людьми

Фото, видео: URA.RU / ТАСС; 5-tv.ru

Соседи даже и не подозревали, что буквально за стеной разворачивается кровавая драма.

На севере столицы мужчина убил бывшую жену и взрослого сына, а потом решил завершить и свою жизнь. По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет.

Соседи убитой семьи в Москве не могли представить то, что буквально за стеной развернется криминальная трагедия. Пенсионерка Наталья Викторовна рассказала 5-tv.ru, что члены семьи вели себя тихо, никаких скандалов за ними она не замечала. Всех погибших она описала, как очень вежливых людей. По ее словам, не было никаких намеков на то, что все может так закончиться.

«Нормальные, Гуля такая хорошая. Здрасти всегда скажет. Ничего не могу сказать плохого», — говорит соседка.

Также женщина уточнила, что мужа видела только один раз где-то год назад. Криков, ударов ночью соседка никаких не слышала и только утром узнала об убийстве.

По данным следствия, 45-летний мужчина приехал в квартиру, чтобы разобраться по поводу квартирного вопроса. Но и бывшая супруга, и сын были категорически против того, чтобы прописать его в московской жилплощади. Тогда-то мужчина и схватился за нож.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о кровавой семейной драме в Москве на улице Дмитрия Ульянова с двойным убийством и поджогом.