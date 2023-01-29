На севере Москвы мужчина зарезал бывшую жену и сына из-за отказа в прописке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Telegram / Прокуратура москвы; 5-tv.ru

Бывшие супруги находились в конфликте из-за жилищного вопроса.

Двойное убийство произошло на севере Москвы. По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщил следственный комитет по городу Москве.

По данным следствия, 45-летний мужчина приехал в квартиру, где ранее проживал с семьей. По предварительным данным, у мужчины случился конфликт с сыном, который не хотел пускать мужчину в квартиру. В ходе ссоры молодому человеку были нанесены множественные ножевые ранения, а затем мужчина проследовал в квартиру, где находилась бывшая супруга и ударил ее ножом как минимум с десяток раз, после чего и сам свел счеты с жизнью. От полученных ранений 43-летняя женщина и ее сын скончались на месте.

По предварительной информации, бывшие супруги находились в длительном конфликте из-за отказа погибшей прописать бывшего супруга в квартире.

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В момент трагедии на месте преступления находились невеста погибшего и знакомая матери. В ходе допроса они рассказали детали произошедшего.

Следственный комитет опубликовал видео с камер наблюдения на котором мужчина совершенно спокойно заходит в подъезд.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия.

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