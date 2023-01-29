Фото, видео: www.globallookpress.com / Andreas Rose; Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

Тяжелую технику от ФРГ киевский режим получит еще очень не скоро.

Разговоры о передаче Украине подводной лодки от Германии — всего лишь очередная угроза, которая нужна лишь для поддержания духа украинцев. Такое мнение высказал политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

По его мнению, открытая просьба киевского режима о подлодке открывает дорогу для других видов тяжелого оружия, но Украина его просто не дождется.

«Поскольку уже говорят о самолетах, еще о чем-то, и вот, видите, говорят о подводных лодках. Если НАТО решится на это, то это неблизкая перспектива. Киевский режим может просто не дожить, потому что одновременно с этими разговорами о новых видах тяжелого вооружения, которое необходимо начать поставлять на Украину, появляются и прогнозы о том, что 2023 год Украина не переживет», — отметил политолог.

Подводные лодки у ФРГ потребовал замглавы МИД Украины Андрей Мельник. По его мнению, немецкие подлодки могли бы «вытеснить российский флот из Черного моря». Но, как отметил политолог Зудин, военная техника иностранного производства требует особых знаний и навыков, поэтому получить подлодки в ближайшее время Киев не сможет.

«Подводная лодка в степях Украины („Подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою“ — это утрированное перефразирование названия художественного фильма „Партизаны в степях Украины“ — Прим. ред.). Пока это выглядит вот таким образом — абсурдно!» — прокомментировал эксперт.

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