«Буду беситься»: почему Кристина Асмус любит детские вечеринки

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Каждый из нас немного ребенок даже во взрослом возрасте. Какие услуги в связи с этим предлагает звезда?

В пристрастии к детским вечеринкам призналась актриса Кристина Асмус. Признание в любви к таким мероприятиям объясняется тем, что недавно знаменитость отметила день рождения дочки, которой исполнилось девять лет. На детском праздничном столе были газировка и пицца.

«Вот это я люблю — батут, лазертаг, бумажная дискотека, ягодка-малинка и вот это вот все! Меня вряд ли на детском дне рождения можно увидеть за столом в красивом платье, я буду беситься с детьми на горках», — написала селебрити в социальных сетях.

Кроме того, женщина предлагает от себя услуги аниматора. К слову, с днем рождения ребенка также поздравил юморист Гарик Харламов. Мужчина заметил, что оставлять пожелания дочери в социальных сетях — это странная привычка, которая никак его не отпускает. «Бульдог» пожелал звездной наследнице быть здоровой, счастливой, умной и позитивной.

«Настюха! С девятилетием, моя любовь! Твой батя, Гарик. Блин, зачем подписывать вообще, ты же знаешь, кто я такой. Да и вообще я сейчас все лично скажу. Все, пошел поздравлять!» — писал Харламов в блоге.

Но Асмус и Харламова объединяют не только радостные моменты. В свое время их дом был настоящим полем боя. Тогда Гарик грубо пошутил над бывшей, что привело к скандалу, включившему в себя подробности их личной жизни. В «разборках» поучаствовала даже мать юмориста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Харламову не везет в личной жизни.