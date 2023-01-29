Погибать придется натовцам: в какой срок ВСУ обучатся управлять западными танками

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Немецкие и американские танки очень сложно обслуживать. Без участия иностранцев украинские боевики на поле боя не справятся, уверен Василий Дандыкин.

Боевики ВСУ смогут обучиться управлению немецкими танками Leopard 2 и другими западными аналогами в течение двух-трех месяцев. Однако эти машины очень сложно обслуживать, поэтому без западных специалистов украинским боевикам не обойтись. Об этом 5-tv.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

«Обучение займет при их опыте общения с танками — скажем, Т-64, Т-72, которые у них на оснащении находятся — пару месяцев. Там (в Leopard 2 — Прим. ред.) четыре человека экипаж: командир, наводчик, механик-водитель, заряжающий. Заряжающих, я думаю, не надо много обучать — им достаточно физическую силу иметь и подкидывать снаряды. Остальное — немецкие оптика и электроника. При каком-то уровне знаний — на Украине все-таки танкисты остались — подготовка займет максимум два-три месяца. То есть в конце марта — начале апреля могут появиться. Может быть, даже раньше», — объяснил военный эксперт.

Сейчас ВСУ и в обучении, и в оснащении переходят на натовские стандарты. Некоторые считают, что новая бронетехника позволит украинским боевикам добиться успехов в зоне спецоперации. Однако Василий Дандыкин с этим не согласен.

«Некоторые говорят, что у ВСУ появится возможность прорвать нашу оборону и вырваться на оперативный простор в сторону Крыма. Я думаю, это маловероятно. У западных танков есть свои недостатки — кормовая броня, которую с воздуха можно пробивать. Это наши вертолеты и ПТРК будут работать, а те будут гореть», — отметил специалист.

В заключение Василий Дандыкин отметил, что еще одним недостатком западных танков является их потребность в налаженной логистике и другой технике. Это означает участие натовских военнослужащих и специалистов, а также неизбежные потери среди них.

«Предполагается, что западные страны не просто танки дают. Они дают еще эвакуационные машины, машины обеспечения. Наверное, определенная логистика и ремонт будут и в ближнем тылу, и на территории той же Польши. Скорее всего, специалисты из НАТО и той же Польши будут обязательно — в силу ограниченности ресурсов Киева. Все-таки объективно много танкистов ВСУ, когда танки уничтожаются, погибли», — подытожил военный эксперт.

Другой точки зрения придерживается редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Он рассказал ТАСС, что обучение экипажей танков Leopard 2 займет годы. Дело в том, что уметь на танке ездить и стрелять — недостаточно для эффективной боевой работы. Экипаж должен стать «спаянным», а еще уметь работать в координации с другими родами войск. У поляков все это заняло два-три года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что план поставок западных танков на Украину может оказаться невыполнимым.