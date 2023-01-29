Россия не будет вести консультации с Японией по вопросу Южных Курил
Россия не будет вести консультации с Японией по промыслу ресурсов у Южных Курил
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Причиной тому стало поведение официального Токио.
Представители российского МИДа не станут вести переговоры с Японией по вопросу промысла ресурсов у Южных Курил. Официальная Москва отказалась от межправительственных консультаций с Токио в связи с недружественными действиями Японии в отношении России.
В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что при нынешнем главе кабмина Фумио Кисиде Япония ввела против России санкции «в нарушение всех норм и правил международного права».
В этих обстоятельствах Москва не может договариваться по вопросу промысла в сфере морских ресурсов, так как Токио — в разрез с договором об укреплении добрососедства — преднамеренно омрачил двусторонние отношения между странами.
По мнению МИД РФ, Япония иногда «бежит впереди паровоза», предвосхищая еще не озвученные санкционные предложения Запада.
Ранее 5-tv.ru писал, что Япония введет санкции на экспорт радиоактивных материалов и медицинских изделий.