Умер фронтмен рок-группы Television Том Верлен

Фото: www.globallookpress.com / Television, Tom Verlaine, Stockh

О смерти музыканта сообщила американская исполнительница Патти Смит.

Вокалист и гитарист панк-рок группы из США Television Том Верлен ушел из жизни в возрасте 73 лет, пишет The New York Times со ссылкой на американскую рок-диву Патти Смит. С ее слов, музыкант скончался после непродолжительной болезни. Точную причины смерти не называется.

Музыкант появился на свет 13 декабря 1949 года в Дэнвилле, штат Нью Джерси. Его настоящая фамилия была Миллер: он выбрал псевдоним в честь поэта Поля Верлена. В 1973 году вместе с другими музыкантами Верлен основал панк-рок-группу Television. Этот ансамбль не снискал большой славы, но тексты его песен оказали сильное влияние на мировую рок-сцену. До своего распада группа записала всего две пластинки. Позже, уже в девяностых, коллектив собрался вновь для записи третьего альбома.

Верлен участвовал в записи композиций Патти Смит, считающуюся «крестной мамой панк-рока» благодаря ее супер успешному альбому Horses, оказавшего грандиозное влияние на жанр в целом. Именно Television вдохновила Смит на то, чтобы стать музыкантом, к тому же, с Верленом их связывали романтические отношения.

Том Верлен владел не только гитарой, но и игра на клавишных. Авторитетный журнал Rolling Stone включил Верлена в сотню величайших гитаристов всех времен.





