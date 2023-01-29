Аргентина и Латинская Америка не собираются давать оружие Украине

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С просьбой снабдить немецкие танки на Украине боекомплектами обратился глава немецкого минобороны.

Глава Аргентины Альберто Фернандес выступил с заявлением о том, что ни Аргентина, ни другие страны Латинской Америки не собираться снабжать своим оружием киевский режим.

«Аргентина и Латинская Америка не думают об отправке оружия ни на Украину, ни в какую-либо другую зону конфликта», — заявил Фернандес.

Ранее бразильское издание Folha de S.Paulo сообщила о том, что власти этой страны также не намерены отправлять на Украину боекомплекты для снабжения танков немецкого производства Leopard, невзирая на соответствующее обращение Германии. Как рассказал глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус, немецкие танки могут оказаться на Украине в конце марта 2023 года.

Ранее американские власти сообщали о переговорах с государствами Латинской Америки, касающихся поставок вооружения российского производства на Украину.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава военного комитета НАТО Бауэр заявил о готовности блока к конфронтации с РФ.