Лера Кудрявцева подогрела слухи о разводе: «Где нет любви, там нет ни-че-го»

Фото: Instagram* / igor_makarov25

На протяжении многих месяцев личная жизнь знаменитости вызывает вопросы, а непрозрачные намеки в соцсетях лишь подтверждают догадки о разладе с хоккеистом Игорем Макаровым.

Телеведущая Лера Кудрявцева вновь спровоцировала бурное обсуждение ее отношений с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым. Неоднозначные высказывания звезды регулярно намекают на сложности в семье, хотя прямо о проблемах она предпочитает молчать. Публика притом давно «поняла» — знаменитость загрустила и задумалась о вечном от одиночества, так как в ее доме наверняка происходит развод.

На днях Кудрявцева опубликовала фото из съемочного павильона. На снимке она позирует в усеянном звездами костюме — стройная, как всегда ухоженная, с идеальной прической и макияжем. Но внешнее благополучие развеивается, стоит только прочитать подпись к кадру. В ней фолловеры нашли явный намек на расставание с молодым мужем и крушение надежд.

«Где нет любви, там нет ни-че-го!» — написала Лера Кудрявцева.

Фанаты первым делом расхвалили прекрасную форму 51-летней телеведущей. Немного погодя посыпались вопросы о предполагаемом разводе с 35-летним избранником и отцом младшей дочки селебрити Маши. На подобные комментарии Кудрявцева, похоже, не отвечает принципиально, только отмечает словами благодарности комплименты.

Лера Кудрявцева вышла замуж за спортсмена в 2013 году. Этот брак стал для знаменитости третьим, в 2018-м она родила избраннику дочь. У телеведущей есть также старший сын Жан (В честь Жана-Клода Ван Дамма. — При. ред.) от первого супруга Сергея Ленюка — бывшего барабанщика группы «Ласковый май». Наследник подарил знаменитости внука Льва. Примечательно, что дочь и внук Кудрявцевой ровесники.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева заявила, что страсть в ее отношениях с Макаровым прошла, и между ними полный штиль — на диване и в постели.

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