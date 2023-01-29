Путин напомнил о фактической оккупации Германии войсками США

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Российский лидер напомнил о том, что США до сих пор не вывели из страны свои войска, находящиеся в ФРГ с 1945 года.

Удивительное совпадение: страны, которые объявили об отправке своих танков на Украину — мы уже их называли — Британия, Польша, Нидерланды, Норвегия, — все имеют на своей территории американские военные базы.

Не просто объекты НАТО, а именно американские базы. А во Франции, Дании и Хорватии баз США нет. И они находят какие-то уважительные причины, чтобы не посылать танки. Датчане прямо отказали и хорваты. Во Франции колеблются. В Германии больше всего американских баз в Европе. Так что у Берлина не было вариантов.

Вашингтон и Берлин больше, чем союзники, напомнил Владимир Путин на встрече со студентами, 25 января, тему спецоперации было не миновать, потому что один из участников встречи, из Луганска — сам воевал, другой, из Челябинска ездил восстанавливать Саур-Могилу, у третьего — мама-врач трудится в госпитале под Кременной, а русскую студентку Венского университета отчислили, так как она отказалась осуждать Россию.

«После Второй мировой Германия была разделена. СССР оформил прекращение этого оккупационного статуса, а США — нет. И, строго говоря, на территории ФРГ находятся американские оккупационные войска, а по факту так и есть, их там очень много», — сказал Путин.

Отправка западных танков на Украину означает оккупацию Украины войсками НАТО. Пока это происходит без солдат НАТО, так что можно назвать «прокси-оккупацией», сути это не меняет. Но вот какая штука. Американские танки, если заходят в страну, остаются до тех пор, пока не падёт поддерживаемый режим.

Так было во Вьетнаме, так было в Афганистане. В Корее Юг удержался, страна расколота, базы США — до сих пор. Может не зря старый интриган Жозеп Боррель предлагал осенью именно такой — «корейский» — вариант завершения конфликта на Украине.

А отсюда два варианта действий для нас — определить для себя, мы готовы провести «украинскую» 38-ую параллель? Если да, то где? Если нет — остается жечь НАТОвские танки, БМП, пушки и что еще они поставят Киеву.