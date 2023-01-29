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По злой иронии теперь на русской земле снова могут появиться бронированные германские «звери».

Есть некий жуткий символизм в том, что немцы именно в 2023 году посылают свои танки на Украину. Ровно 80 лет назад их дедушки погнали на Восточный фронт новые танки «Тигр» — их как раз считают «дедушками» «Леопардов».

Гитлер делал ставку на тяжелые танки, как на супер-оружие. Их бросили под Ленинград — где как раз в январе их и затрофеили красноармейцы, во время прорыва блокадного кольца. Пленных «Тигров» доставили сначала на завод, потом на полигон — рассмотрели, расстреляли. Серьезные машины, но не неуязвимые. «Тигров» бросали под Сталинград и на Курскую дугу: это все сражения 1943 года. Мы помним, чем они закончились.

Удивительное немецкое упорство, «дранг нах остен» — «натиск на Восток», не прекращается последние 800 лет: Тевтонский орден, Ливонская конфедерация, Королевство Пруссия, Рейх, ФРГ — рано или поздно решались огнем и мечом «окультуривать» Восточную Европу.

В эти январские дни мы вспоминаем блокаду Ленинграда, мы вспоминаем ужасы Холокоста, 27 января 1945 года был освобожден лагерь Освенцим.

Красная Армия наступала так быстро, что немцы не успели замести следы, собственно, так впервые и узнал мир о масштабах истребления евреев нацистами. Российскую делегацию опять, восьмой год подряд, не позвали на траурные мероприятия в Освенцим. Пытаются переписать историю, но мы все помним.

«Мы категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности. И делаем это, проводим такую политику для того, чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось», — заявил российский президент Владимир Путин.