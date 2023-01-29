Банкет за свой счет: США и Германия «подарили» Зеленскому танки на день рождения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Armin Weigel; 5-tv.ru

Украинский лидер в своем репертуаре, продолжает «играть в игрушки», однако ставками в «игре» являются человеческие жизни.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе превзошел королеву Викторию, Жаклин Кеннеди и Дарью Жукову. Ранее эти выдающиеся женщины были обладательницами самых дорогих подарков в истории.

Британской королеве последний махараджа Сикхов преподнес огромный алмаз «Кохинур», который сейчас украшает корону империи. Экс-жене президента Кеннеди ее новый поклонник Аристотель Онассис подарил остров в форме Скорпиона. Дарье Жуковой влюбленный в нее Роман Абрамович купил уникальную статуэтку «Человек указующий». А Зеленскому на день рождения подарили танчики.

Все-таки мальчик и дата красивая. Владимиру Зеленскому 25 января исполнилось 45 лет. Что подарить «друзья» обсуждали долго, спорили, хотя сам юбиляр и заказал технику. Но подарок этот, что называется, с последствиями, и друзья тянули до последнего, согласившись только на условиях «круговой поруки» и «вскладчину».

Утром, 25 января, по берлинскому времени канцлер Германии Олаф Шольц одобрил отправку немецких танков, а по утреннему вашингтонскому времени свой презент отправил президент США Джо Байден. При этом вместе с инструкцией по применению.

«Приближается весна, сейчас украинские войска прилагают все силы для того чтобы удержать территорию и подготовить дополнительные контрнаступления. Чтобы освободить свою землю, они должны быть в состоянии противостоять совершенствующейся российской тактике и стратегии на поле боя в самой ближайшей перспективе», — сказал Байден в рамках пресс-конференции.

Получился классический «троянский конь» — вот вам танки, но за это вы должны атаковать русских. При этом американцы предупредили — наши Abrams к великому весеннему наступлению не успеют, воюйте немецкими Leopard. Всего обещано чуть больше сотни западных танков, с поставкой в течение года.

Хотя главком ВСУ Залужный просил минимум три сотни для организации хотя бы одного мощного наступления. Значит, на победу Украины на поле боя друзья уже не рассчитывают. Хотят максимально потрепать российскую армию, растянуть конфликт, насколько получится, пока киевский режим будет кидать и кидать в пекло своих солдат.

Современные танки — это сложные механизмы, которые требуют постоянной заботы и технического обслуживания, — тягачи, заправщики, рембазы. Нужна целая танковая «экосистема», еще боеприпасы. И все это должен кто-то оплачивать. Вопрос «кто» до сих пор открыт, и что-то подсказывает мне, что «подарок» на день рождения Зеленского — за счет самого именинника.

Почему же так долго спорили — посылать или не посылать — расскажет Виталий Чащухин из Германии.

Здесь больше не говорят о мире, а готовятся исключительно к войне. Впервые со времен Гитлера — немецкие танки отправляются на «Восточный фронт». В демонстрационном видео Бундесвер чествуют своего боевого Leopard доверху наполненной кружкой пива — он способен провезти ее на дуле, не проронив ни капли.

Вот только на Украине танки будут проливать самую настоящую кровь, уничтожая людей. Но немецкое правительство это совсем не беспокоит. Олаф Шольц лично объявляет о «танковом наступлении», одобряя поставки теперь и тяжелого вооружения для Киева.

«Мы решили поставить Украине Леопарды. Это стало результатом размышлений и обсуждений с партнерами. Это решение правильное, и мы не пошли ни у кого на поводу», — сказал политик.

Он то и дело упирал на некое «тесное сотрудничество с союзниками», в действительности это называется — Германию приперли к стенке. Звонки Байдена, визиты в Берлин главы Пентагона и генсека НАТО. Вот и взяли под козырек, а куда деваться.

«Это просто отвратительно, это новый уровень политического банкротства. Украина — это бизнес -проект для НАТО. Это протекторат НАТО и эти танки — это выбрасывание в никуда большого количества оружия и денег. Все опять уйдет в черную дыру», — посчитал политолог Джон Варолли.

И все это не где-нибудь, а в здании бывшего Рейхстага, в котором и сегодня заседает национальный парламент страны.

«И в те самые дни, когда Германия присоединилась к международному проекту „мы помним“, установив на ступенях Бундестага соответствующую объемную надпись в память о жертвах своего национал-социалистического прошлого», — пояснил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Обещали «никогда больше», в День памяти жертв Холокоста как всегда приспущены флаги, на мемориалах траурные мероприятия, но минута молчания — сорвана. Снова промолчать для очень многих оказалось попросту невозможно. Простые немцы выступают против поставок танков на Украину.

«Это просто невообразимо для Германии. Мы уже однажды наделали дел своими танками для всего мира. А сегодня только доводим этим решением эскалацию до предела», — высказался участник протеста Ганс Мартин.

Антивоенные плакаты растягивают на всю длину Бранденбургских ворот. И кто на самом деле агрессор после таких решений…

«Это невозможно! Шольц втягивает нас в третью мировую войну, и все это — наше продажное правительство, целиком и полностью зависимое от США», — сказала протестующая Каролина.

Но, впрочем, и в Бундестаге звучали не только аплодисменты, но и весьма неудобные для канцлера ФРГ вопросы.

«Что большая провокация? то, что делает РФ или немецкие танки у ее границ? Когда прозвучит требование послать войска, вы это же сделаете?» — интересовались политики.

Весна-лето и Германия поставит на Украину не сотни, конечно, но десятки Leopard. Прямиком со складов Бундесвера, воинские части которого до недавнего времени носили имена офицеров Вермахта и Люфтваффе СС. Да и непосредственно в рядах Вооруженных сил Германии постоянные скандалы с засильем неофашистской идеологии и рекрутированием на «украинский фронт». Ко всему прочему, Шольц дает зеленый свет на реэкспорт немецких танков из других европейских стран. Заранее приготовились и изъявили желание Польша, Чехия, Испания, Нидерланды, Великобритания, Швеция, Норвегия, Финляндия и Франция.

«Я — француз. И очень многие французы против. Но не Макрон. Потому что он американская кукла. Как и здешнее немецкое правительство», — сказал протестующий Пьер.

А сама Германия берет на себя огромный танковый подряд — провести капитальный ремонт и модернизацию устаревших машин, обучить украинские экипажи. В самом деле — деньги на крови. Немецкая оборонка переходит для этого чуть ли не на военные рельсы, а министр иностранных дел ФРГ уже не особо- то и скрывает — ее страна воюет.

«Да, мы должны больше делать для защиты Украины, да, мы должны больше делать того, что касается танков. Самая важная и решающая вещь случилась в том, что мы сделали это вместе, а не сыграли в игре „найди виновного“ в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга», — заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Ведомство федерального канцлера в Берлине. Сразу даже захотелось проверить, на месте ли главный некогда антивоенный символ города, который хорошо видно Шольцу из окна и во время прогулок по территории. Вот он, пока что стоит — револьвер с завязанным дулом», — передал с места событий Чащухин.

Скульптура под названием «нет насилию» установлена в Германии, а также перед зданием ООН в Нью-Йорке.

«Приходит только одна мысль — Германия прогнулась. Вместо принципа невмешательства и дипломатии мы в очередной раз видим, что федеральное правительство поддается на внешнее давление», — посчитал депутат Бундестага Штефан Котрэ.

А Киеву теперь и танков мало, сразу потребовали от Европы еще и истребители F-16 и Торнадо. Олаф Шольц снова божится — боевой авиации украинцам не видать.

«Что касается истребителей и авиации — мы этого делать не будем», — сказал политик.

Совсем недавно тоже самое он говорил про тяжелые танки, а изначально Германия вообще передавала только бронежилеты и каски. От обороны немцы все-таки перешли к наступлению.

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