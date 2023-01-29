Иосиф Пригожин запрещает жене Валерии пластику и косметологические процедуры

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Продюсер заявил, что стареть нужно с достоинством и тут же признался — недавно он и сам лег под нож пластического хирурга.

Продюсер Иосиф Пригожин запрещает Валерии пользоваться услугами пластических хирургов и выступает против косметологических процедур для омоложения. Об этом он рассказал на шоу Леры Кудрявцевой, которое посетил вместе с супругой. В эфире передачи 54-летняя певица призналась, что держит себя в хорошей форме не только благодаря спорту. Однако к радикальным методам преображения пока не прибегала.

По словам Валерии, она предпочитает «нетравматичные процедуры» после которых внешность не меняется, в основном это аппаратная косметология. Никаких филлеров. При этом артистка не зарекается — в будущем, если понадобится, она не откажется и от помощи хирурга. Но Пригожину визиты жены к эстетистам не нравятся, он любит ее любой и боится, что однажды какой-нибудь шарлатан изуродует супругу.

Валерия отметила, что прежде Пригожин даже сопровождал ее во время визитов к косметологам — контролировал ситуацию. Следил, чтобы мастера не перестарались, и его благоверная не потеряла природную красоту. Старость неизбежна, взрослеть нужно с достоинством, уверен продюсер. Впрочем, с пластической хирургией сам бизнесмен знаком не понаслышке.

В прошлом Иосиф Пригожин исправлял нос, но не ради красоты, а чтобы восстановить дыхание. Недавно он снова лег под нож хирурга, чтобы скорректировать промахи предыдущего специалиста. Из-за проблем с дыханием шоумен страдал головными болями, потому и решился на вмешательство. При этом форму носа Пригожин не менял, какой дала природа, такой и носит — оперировали звезду по сугубо медицинским показаниям.

Ранее, писал 5-tv.ru, Валерия раскрыла предсмертное желание Иосифа Пригожина.