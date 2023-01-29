Хроника военных преступлений: Украина и США убили еще 14 мирных жителей Новороссии

При обстреле со стороны ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР погибли 14 человек

Фото: © РИА Новости / Максим Захаров; 5-tv.ru

Ведомые своими западными кураторами украинские неонацисты, судя по всему, перешли к новой террористической тактике — обстреливать больницы и госпитали.

Украинские формирования, судя по всему, перешли к новой террористической тактике — обстреливать больницы и госпитали.

Только сегодня под ударами оказались две больницы: одна в Херсонской области, вот на этих кадрах как раз догорает стоявшая у приемного покоя машина скорой помощи, последняя в поселке Новая Каховка.

А это руины больницы в Новоайдаре, Луганской Народной республики. 14 человек погибли, более 20 получили ранения. Били прицельно, из американской системы «Хаймарс», надо ли объяснять, что удары по медицинским учреждениям — это военное преступление. С места событий Егор Кильдибеков.

В результате нанесенного удара здание одного из корпусов новоайдарской больницы практически полностью уничтожено. Известно о 14 погибших, больше 20 пострадали. Это и пациенты и медперсонал.

Всех, кому посчастливилось выжить, уже перевели в другие больницы республики. Им оказывают всю необходимую помощь. На месте сейчас только обломки здания. И следы крови.

Несколько ракет из РСЗО «Хаймарс» украинские националисты выпустили ранним утром, когда пациенты еще спали, а медперсонал уже пришел на работу. Судя по всему, задача была — как можно больше жертв.

ВСУ точно знали, куда наводят высокоточные американские боеприпасы: на объект гражданской инфраструктуры — более того, медучреждение. И этот удар был согласован с Вашингтоном.

Судя по плакату и пеленальному столику, здесь было приемное отделение детской консультации.

Все работу по разбору завалов уже завершены. Восстановить здание не удастся. Будут строить новое. Пока работать приходится в соседних корпусах.

Каждый, кто остался в больнице, чтобы помогать людям — понимает, что они рискуют, украинские военные могут снова обрушить на них всю мощь РСЗО США.

В российском Минобороны уже пообещали, что установят поименно каждого причастного к выбору цели и непосредственно нанесению удара — все они понесут заслуженное наказание. Этот бесчеловечный удар — нарушение сразу нескольких статей женевской конвенции, устава ООН, и целого ряда других основополагающих законов.