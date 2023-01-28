В Новой Каховке ВСУ обстреляли корпус детской больницы

Фото, видео: Telegram / Администрация Новой Каховки; 5-tv.ru

Среди повреждений — подстанция, находящаяся на территории «соколовского» больничного городка.

Сегодня, 28 января, около трех часов дня, военные Украины обстреляли детское отделение больницы в Новой Каховке. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

«ВСУ прицельно выпустили по Новой Каховке около 17 артиллерийских снарядов. Из них больше пяти попали в детское отделение и отделение женской консультации. Также украинскими военными был разбит кабинет для рентгена», — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Среди повреждений — подстанция, находящаяся на территории «соколовского» больничного городка.

Буквально за несколько часов до этого, боевики ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по гражданской больнице в населенном пункте Новоайдар в ЛНР. В тот момент в больнице находились гражданские и военные медики, которые оказывали помощь населению. Погибло 14 человек, ранения получили 24, в том числе и врачи.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с целью демилитаризации и денацификации Украины. Конечная цель российских военных — прекращение геноцида гражданских со стороны киевской власти.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ВСУ нанесли удар по больнице Новоайдара из американской РСЗО HIMARS.