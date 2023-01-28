Российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danil Shamkin; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Работа российских истребителей восхищает своей точностью.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Помимо этого, за прошедшие сутки, российскими средствами противовоздушной обороны было сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Кременнная Луганской народной республики, Табаевка Харьковской области, Никольское Донецкой народной республики и Жеребянки Запорожской области.

Также стало известно о перехвате восьми реактивных снарядом систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в Донецке и населенном пункте Валерьяновка ДНР.

Это далеко не первый раз, когда работа российских истребителей восхищает своей точностью. Например, еще 18 января военные России сбили украинский самолет Су-25 посредством истребительной авиации в районе населенного пункта Яблоновка в Донецкой народной республике (ДНР).

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с целью демилитаризации и денацификации Украины. Конечная цель российских военных — прекращение геноцида гражданских со стороны киевской власти.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российская артиллерия уничтожила диверсионную группу ВСУ.