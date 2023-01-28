Российские войска заняли выгодные позиции на Донецком направлении
Минобороны РФ: в ходе СВО на донецком направлении заняты выгодные рубежи и позиции
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
В ходе наступления российские военные уничтожают живую силу и технику неприятеля, а также склады с вооружением.
На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, сообщили в ходе ежедневного брифинга Минобороны РФ.
При продвижении российскими силами были ликвидированы за сутки порядка 30 украинских боевиков, а также уничтожена военная техника.
Продвижение на этом участке, как сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин, началось после 20 января. Российские войска освободили Соледар, а в настоящее время закрепились в Угледаре. Это позволяет плотнее подойти к Артемовску.
Ранее 5-tv.ru показывал, как артиллеристы на САУ «Гвоздика» помогают российской пехоте продвигаться на Донецком направлении.