Дарья Мороз стала режиссером и приступила к съемкам сериала про секс

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До сих пор звезда сериала «Содержанки» была известна лишь в качестве актрисы. При этом она признавалась, что не видит в откровенных сценах ничего постыдного.

Российская актриса Дарья Мороз решила попробовать себя в качестве режиссера и приступила к съемкам мини-сериала «Секс. До и после». Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

«Для меня это первый режиссерский опыт. Пока немножко страшновато, но я — неожиданно для себя — чувствую себя на своем месте», — призналась Дарья Мороз.

Она добавила, что сериал будет сборником новелл о людях и их отношениях. Если конкретнее: происходящим с ними перед сексом и вскоре после него. При этом Дарья не уточнила, предстоит ли ей участвовать в откровенных сценах.

До сих пор Дарья Мороз была известна лишь в качестве актрисы. Дочь кинематографистов Юрия Мороза и Марины Левтовой снялась более чем в 90 фильмах. Причем впервые в кино появилась в младенческом возрасте.

Опыт съемок в интимных сценах у 39-летней актрисы тоже есть. Мороз играла в эротическом триллере «Содержанки» бывшего следователя Елену Широкову, погрузившуюся в мир светской жизни и денег.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Мороз не видит в откровенных сценах ничего постыдного. Скандальный эпизод фильма «Текст» с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского она назвала «роскошным».