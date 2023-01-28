Одни танки не спасут: Штаты поменяют стратегию по оружию для Украины

Фото: www.globallookpress.com / Master Sgt. Matthew Plew

Пока боевики не отличают свою технику от чужой и уничтожают ее, для них готовят еще более сложное обучение.

Стратегию по оружию для Украины изменят США. Об этом сообщило издание The New York Times. Обозреватели отмечают, что танки Запада не позволят Украине победить, несмотря на поднятую вокруг них шумиху.

По предположению авторов, американской стороне и ее союзникам придется не только поставить вооружения и боеприпасы к ним, но и сделать программу подготовки украинских боевиков более расширенной, чтобы те научились пользоваться всем имеющимся оборудованием. Вместе с тем обучение будет ускоренным. В частности, у американцев уходит на него несколько месяцев или даже лет.

Со слов эксперта по РФ американской аналитической организации CNA Майкла Кофмана, к наиболее важным частям новой военной помощи киевскому режиму относятся: боевые бронированные машины Bradley, артиллерия и высокоточные боеприпасы. А вот танки наименее важны. Кроме того, их работу нужно уметь координировать с работой артиллеристов и пехотинцев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда США отправят танки Украине.