В Польше украинец откусил кусочек уха у женщины и уехал на ее машине

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На этом волна агрессия не закончилась — мужчина продолжил пускаться во все тяжкие.

В польском городе Дембеце 35-летний прохожий из Украины устроил бессонную и бурную ночь для местной полиции. И это была не пьяная драка и не ограбление. На мужчину резко накатила волна агрессии, и он решил оторваться на проезжавшей мимо полячке, откусив ей кусочек уха, а потом продолжил пускаться «во все тяжкие».

По информации Polsat News, ЧП произошло на улице Лозова в познаньском районе. Под раздачу неадекватному гостю попала женщина-водитель, она остановилось на дороге, чтобы пропустить прохожего и очень сильно об этом пожалела. Неизвестный ворвался к ней в салон и вцепился зубами в ухо, а после выкинул ее из машины, сел за руль и уехал.

«Он проехал по нескольким улицам и врезался в дорожный знак, а затем скрылся пешком. Нападавшего быстро задержали», — цитирует издание полицию.

К удивлению правоохранителей, прохожий в ту ночь не принял ни грамма алкоголя. Зато выяснилось, что украинский весельчак — профессиональный футболист. Однако на свободу его в ближайшее время отпускать не собираются — из-за неадекватного поведения мужчине требуется наблюдение, и, скорее всего, — психиатров.

В ту ночь гражданин Украины, по данным правоохранителей, повредил как минимум пять автомобилей, стоявших на обочине — полиция Дембеца продолжает подсчитывать ущерб.

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