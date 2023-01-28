Последняя капля: петербурженка в кровь исполосовала мужа и хотела избежать наказания

В Санкт-Петербурге женщина сообщила о нападении на мужа, но оказалось, что нападала она

Фото: www.globallookpress.com / Simon Katzer

Ссора разыгралась на ровном месте — в женщину словно вселились бесы.

Жестокая семейная драма с кровопролитием накануне разыгралась в Санкт-Петербурге. Женщина позвонила в «скорую» и сообщила, что кто-то ранил ее сожителя. Когда скорая помощь и полиция прибыли к пострадавшему, то сразу же стало понятно, что этот «кто-то» — жена пострадавшего.

Оказалось, что мужчина так довел свою 45-летнюю возлюбленную, помощницу воспитателя в детском саду, что их ссора вполне бы могла претендовать на эпизод в сериале «Почему женщины убивают».

Как стало известно 5-tv.ru, конфликт у пары возник совершенно на ровном месте. И будь женщина трезвой, житейской мудрости справиться с гневом, возможно, хватило бы. Но «замок» на ящике Пандоры, похоже, держался на честном слове, и 100 грамм сделали свое дело. Петербурженка взяла в руки нож и исполосовала благоверного в пух и прах. Правда, в какой-то момент успела взять себя в руки и вызвать скорую.

Госпитализацией в обычную больницу дело не обошлось, понадобилась помощь специалистов НИИ Санкт-Петербурга, там у мужчины диагностировали колото-резаную рану левого плеча, а еще гиповолемический шок. Можно сказать, что 54-летний пациент чудом остался жив.

А вот его возлюбленной придется отвечать перед закон по всем пунктам, в отношении нее возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что в Петербурге автолюбитель ударил женщину-водителя.