Татьяна Кравченко поведала о жизни оставшейся в Донецке сестры: «Она плачет, тяжело»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Звезда сериала «Сваты» рассказала Борису Корчевникову, что центр ее родного города полностью разбомблен. Она не понимает россиян, ополчившихся против своей страны, и слов экранной внучки Анны Кошмал.

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко рассказала, что очень переживает за родственников, оставшихся в Донецке. Актриса и сама родилась там, но позже переехала из города.

«Звонила недавно старшей сестре по отцу, она плачет, недавно весь центр города разбомбили. Тяжело, говорит. Я ей предлагала приехать ко мне, у меня есть, где пожить, она отказалась. А племянник мой работает врачом, тоже ни в какую. Говорит, мол, справимся», — сообщила актриса в интервью Борису Корчевникову.

Звезда «Сватов» призналась, что старается часто созваниваться с близкими. Она активно поддерживает Россию и не может понять людей, ополчившихся против своей Родины.

«Не понимаю, как можно не поддерживать свое Отечество, своего президента. Моя близкая подруга против. Я сначала вспыхнула. Позвонила ей через какое-то время, думала, она остыла, а там еще хуже. Значит, больше нет у меня подруги. Это, конечно, ее дело, ее позиция, но для меня она неприемлема. Если бы я была помоложе, пошла бы медсестрой. Крови не боюсь. Правда!» — заверила Татьяна Кравченко.

В заключение 69-летняя артистка призналась в разочаровании от поведения своей экранной внучки Анны Кошмал. Последняя тоже снималась в «Сватах», дружила с российскими актерами, а теперь поливает их грязью.

«Я в ужасе! Не знаю, откуда у нее это все, кто ей там мозги промыл. Ничего не предвещало. Анна была спокойной, немногословной, мы все ее поддерживали. Федя (Добронравов — Прим. ред.), помню, приезжал к ней в больницу, когда она отравилась в Москве. Все ее спасали. Почему у нее созрела такая ненависть к нам? Она теперь мой личный враг, получается», — сделала вывод Татьяна Кравченко.

Как сообщал 5-tv.ru, Анна Кошмал регулярно осуждает бывших коллег по сериалу «Сваты» в соцсетях. По ее мнению, успех проекта не связан с вкладом Федора Добронравова и Татьяны Кравченко. Долго терпев, Добронравов ответил на нападки Кошмал одной фразой. Кравченко же призывала не ждать благодарности от своей экранной внучки.