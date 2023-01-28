Придется держать ответ: Зеленский теряет контроль над Украиной

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine Office

Зарубежные политики не раз указывали на несостоятельность администрации Зеленского. Похоже, их терпение лопнуло.

Ситуация на Украине выходит из-под контроля президента Владимира Зеленского из-за недовольства западных лидеров, которые планируют начать проверки в отношении окружения политика. Об этом на YouTube-канале заявил экс-советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, за океаном создали специальную комиссию из ряда специалистов, включая аудиторов и следователей по уголовным делам.

«Ситуация практически выходит из-под контроля. Они будут расследовать передачу всех денег, техники и прочих материалов из США на Украину», — сказал Соскин.

Он отметил, что замглавы Госдепа Виктория Нуланд заявляла о формировании группы двумя международными компаниями для выяснения трат Минобороны Украины. Кроме того, по словам Соскина, перестановки кадров в правительстве Зеленского являются признаком его краха.

Западные политики до этого указывали на несостоятельность правительства Украины и на распространенное среди местных чиновников взяточничество.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему к Зеленскому «охлаждается» Запад.